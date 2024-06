Résultat des législatives à l'Étang-Salé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la coalition de gauche scrutés La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La Nupes était absente lors des législatives 2022 à l'Étang-Salé. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 53,36% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 12,04% à l'Étang-Salé pour les élections continentales. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 34% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN n'a à peu près rien gagné à l'Étang-Salé Alors que conclure de cette masse de scores ? À l'Étang-Salé, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 32,54% au terme du précédent rendez-vous européen et 32,03% le 9 juin dernier. Cette situation contraste avec ce que les Français ont constaté à l'échelle de la France, avec environ huit points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à l'Étang-Salé le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. Il y a quelques semaines en effet, à l'Étang-Salé, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 32,03% des votes devant Manon Aubry à 14,79% et Raphaël Glucksmann à 12,04%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à l'Étang-Salé ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,38% contre 40,69% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,49% et 3,91% des voix. La candidate du RN s'imposera finalement au second avec 60,26% contre 39,74% pour Macron.

12:32 - À l' Étang-Salé, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le score obtenu par le RN sera très observé localement pour cette élection législative 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, L'Étang-Salé, couverte par la 7ème circonscription de La Réunion, verra le binôme estampillé Divers gauche s'imposer avec 53,36%, alors que le RN sera derrière à 10,11%. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également le binôme Divers gauche remporter le scrutin.

11:02 - L'Étang-Salé : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, L'Étang-Salé apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 13 836 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 422 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 288 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (30,81%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 23,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2252,55 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,39%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. L'Étang-Salé manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - Participation à l'Étang-Salé : les leçons des précédentes élections Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes élections européennes, 31,5% des électeurs de l'Étang-Salé s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 40,25% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 33,22% au premier tour. Au deuxième tour, 36,81% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à l'Étang-Salé pour les législatives 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.