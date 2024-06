Résultat des législatives à l'Étoile : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême est incontestablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à l'Étoile. Marine Le Pen engrangeait 43,8% au 1er tour contre 23,47% pour Emmanuel Macron et 18,51% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'Étoile n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 2,98% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 64,3%, devant Emmanuel Macron à 35,7%.

Analyser le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à l'Étoile, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 34,68% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 40,51% pour François Ruffin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (57,22%). François Ruffin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de l'Étoile aux législatives

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à l'Étoile comme dans toute la France. Dotée de 581 logements pour 1 156 habitants, la densité de la commune est de 158 habitants/km². Ses 26 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,06% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,53% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 134,20 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, L'Étoile incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.