Résultat des législatives à l'Haÿ-les-Roses : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un électorat de gauche évalué entre 35% et 46% à l'Haÿ-les-Roses pour ces législatives Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à l'Haÿ-les-Roses, le binôme Nupes avait en effet glané 35,62% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 17,74% à l'Haÿ-les-Roses début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 20,4% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,43% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 46% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à l'Haÿ-les-Roses avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de s'élever à environ 16% à l'Haÿ-les-Roses. Une projection qui concorde avec les électeurs également conquis par le mouvement dans la zone ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Le Rassemblement national défait à l'Haÿ-les-Roses lors des européennes 2024 Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux européennes sur place. Il a achevé l'élection loin derrière, avec 15,66%, derrière Manon Aubry avec 20,4% et Raphaël Glucksmann avec 17,74%.

14:32 - 32,46% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à l'Haÿ-les-Roses L'élection suprême est probablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 10,85% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,46%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 30,2% et Marine Le Pen avec 10,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,44% contre 76,56%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à l' Haÿ-les-Roses ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections 2024. Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de l'Haÿ-les-Roses, grattant 8,09% des voix sur place, contre 35,62% pour Rachel Keke (Nupes). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant cette fois le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Démographie et politique à l'Haÿ-les-Roses, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, L'Haÿ-les-Roses se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 25,99% de cadres pour 31 392 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 979 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 598 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,45% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 5 303 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 12,42%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2931,84 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À l'Haÿ-les-Roses, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à l'Haÿ-les-Roses Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à l'Haÿ-les-Roses ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,61% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 68,69% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 816 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,6% au premier tour. Au deuxième tour, 49,51% des votants se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des Français, combinée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres ramener les habitants de l'Haÿ-les-Roses dans les isoloirs.