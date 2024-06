Résultat des législatives à l'Honor-de-Cos : l'élection 2024 en direct

Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière semble donc plus que jamais avisé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. 45,19% des suffrages sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à l'Honor-de-Cos, devant Valérie Hayer à 10,85% et Raphaël Glucksmann à 10,03%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 329 électeurs de l'Honor-de-Cos.

14:32 - L'Honor-de-Cos avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait accumulé 31,43% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,81% et 15,52%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,02% contre 44,98%).