Résultat des législatives à l'Union : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à l'Union pour ces élections législatives 2024 ?

La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à l'Union, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,8% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 21,68% à l'Union. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 7,47% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,45% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 35% cette fois.