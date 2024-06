En direct

19:46 - Les 8,74% de la coalition de gauche très suivis La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 6,56% à la Clusaz. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 2,1% de Manon Aubry (LFI), les 6,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,25% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 14% sur place. Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 8,74% des votes dans la commune.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à la Clusaz Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 17% à la Clusaz ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à la Clusaz il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Clusaz, avec 24,38%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 22,52% et François-Xavier Bellamy à 18,44%.

14:32 - 39,03% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à la Clusaz La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 14,94% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,03%, suivi donc de Marine Le Pen avec 14,94% et Valérie Pécresse avec 11,4%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,45% contre 71,55%).

12:32 - À la Clusaz, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas dans la commune de la Clusaz il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 9,71% au premier tour, contre 37,45% pour Lionel Tardy (Divers droite), La Clusaz faisant partie de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 18,56% contre 81,44% pour les vainqueurs. C'est en revanche Antoine Armand (La République en Marche) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Clusaz : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale législative, La Clusaz est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 1 701 habitants répartis dans 5 192 logements, cette ville présente une densité de 43 hab par km². Avec 574 entreprises, La Clusaz est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,83% des résidents sont des enfants, et 10,55% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 42,66% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 7840,88 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à la Clusaz affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de la Clusaz L'analyse des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Au moment des élections européennes de début juin, sur les 1 394 inscrits sur les listes électorales à la Clusaz, 40,39% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 44,38% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,93% au premier tour. Au second tour, 51,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 20,82% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 16,67% au premier tour.