Résultat des législatives à la Selle-sur-le-Bied : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à la Selle-sur-le-Bied lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour un score plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 32,8% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,03% et 17,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,3% contre 37,7%).

12:32 - Des législatives positives pour le RN il y a deux ans Se retourner sur le dernier scrutin législatif apporte des indices clés au moment du rendez-vous électoral du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national arrivait en première position à la Selle-sur-le-Bied. On retrouvait en effet Thomas Ménagé en tête au premier tour, avec 35,40% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 68,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,08%.

11:02 - La Selle-sur-le-Bied : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de la Selle-sur-le-Bied révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 12,6% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 47,0% de population active et une densité de population de 43 habitants/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 395 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Selle-sur-le-Bied mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,41% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur La Selle-sur-le-Bied Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à la Selle-sur-le-Bied (45210), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,92% au premier tour et seulement 51,85% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Selle-sur-le-Bied cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 829 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,64% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,95% au deuxième tour. La volonté de changement des habitants pourrait potentiellement inciter les habitants de la Selle-sur-le-Bied à ne pas rester chez eux.