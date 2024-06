Résultat des législatives à la Seyne-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 20% et 25% à la Seyne-sur-Mer lors de ce premier tour Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,24% des suffrages dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,95% à la Seyne-sur-Mer pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (10,19%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,16%) ou encore de Léon Deffontaine (3,63%) le 9 juin. Soit une somme de 25% sur place.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à la Seyne-sur-Mer Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% à la Seyne-sur-Mer ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,41% pour la liste RN à la Seyne-sur-Mer début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à la Seyne-sur-Mer, avec 40,41%, soit 8878 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 11,8% et Manon Aubry à 10,19%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à la Seyne-sur-Mer ? C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à la Seyne-sur-Mer au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 27,88% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,4% et 22,2% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 11,4% des suffrages. Nouveau coup de poing au second tour pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 52,03% contre 47,97%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à la Seyne-sur-Mer Le RN réalisait un très bon démarrage à la Seyne-sur-Mer lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Frédéric Boccaletti qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 27,71% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 52,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,62%.

11:02 - Les enjeux locaux de la Seyne-sur-Mer : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Seyne-sur-Mer se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 62 763 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 5 905 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (64,96%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La Seyne-sur-Mer forme une communauté diversifiée, avec ses 3 360 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2135,24 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,69%, annonçant une situation économique mitigée. À la Seyne-sur-Mer, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Elections législatives passées à la Seyne-sur-Mer : retour sur la participation électorale Le niveau de participation sera sans nul doute un facteur décisif de ces législatives 2024 à la Seyne-sur-Mer. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 45 312 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,81% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 69,35% au second tour, soit 31 424 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,71% au premier tour et seulement 39,72% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Seyne-sur-Mer cette année ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages pourrait en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de la Seyne-sur-Mer.