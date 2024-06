Résultat des législatives à la Trinité-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à la Trinité-sur-Mer au premier tour de la présidentielle 2022

Avec 12,61%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à la Trinité-sur-Mer au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 41,72% et 13,34% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 72,81% contre 27,19% pour Le Pen au second tour sur place.