Résultat des législatives à la Villedieu-du-Clain : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration de Bardella à la Villedieu-du-Clain Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler sensé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à la Villedieu-du-Clain, avec 25,13% des suffrages (150 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 17,76%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 15,41%.

14:32 - La Villedieu-du-Clain avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de la Villedieu-du-Clain avait offert à Marine Le Pen 20,07% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec 30,71% et 23,28% des voix. Le deuxième tour de scrutin laissera en retrait la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,48% contre 35,52% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux élections législatives à la Villedieu-du-Clain ? Le RN ne convainquait pas à la Villedieu-du-Clain il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,35% au premier tour, contre 36,30% pour Sacha Houlié (Ensemble !), La Villedieu-du-Clain votant pour la 2ème circonscription de la Vienne. Sur la commune de la Villedieu-du-Clain, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - La Villedieu-du-Clain : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de la Villedieu-du-Clain, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Le taux de chômage à 6,51% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 222 habitants/km² et 46,97% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 623 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,08%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,67%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Villedieu-du-Clain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,76% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à la Villedieu-du-Clain (86340) ? À la Villedieu-du-Clain (86340), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera l'étendue de la participation. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,43% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,31% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,25% au premier tour. Au deuxième tour, 46,43% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Villedieu-du-Clain ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?