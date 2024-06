Résultat des législatives à Labry : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Labry au premier tour de la présidentielle 2022

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du parti frontiste l'emportait avec 34,48% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,94% et 18,96% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,99% des suffrages pour sa part. Nouvelle déflagration de la patronne du RN au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 57,44%.