Résultat des législatives à Lamothe-Capdeville : l'élection 2024 en direct

Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous occupe maintenant. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lamothe-Capdeville, avec 38,46%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 11,85% et Valérie Hayer à 11,64%.

Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Lamothe-Capdeville lors de la présidentielle 2022

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un score plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La leader du parti avait rassemblé 27,39% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 20,11% et 17,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,44% contre 42,56%).