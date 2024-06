En direct

19:48 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Landaul ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 14,66% à Landaul pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 25,89% des votes dans la commune.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Landaul Alors que tirer de cet ensemble de scores ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 13 points à Landaul entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,39% pour la liste Bardella à Landaul au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Landaul. Ladite liste a séduit 35,39% des voix, soit 362 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,66% et Raphaël Glucksmann à 14,66%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Landaul lors de la présidentielle 2022 Landaul avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,27%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,6% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 20,44% et 4,58% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,89% contre 56,11%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Landaul en 2022, lors des législatives, avec 19,22% au premier tour, contre 28,44% pour Jimmy Pahun (LREM), Landaul étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Morbihan. Il en ira de même au second tour, le parti laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Landaul : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Landaul montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 130 hab/km² et un taux de chômage de 10,86%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 922 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,37%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,9%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Landaul mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,91% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives à Landaul (56690) sont lancées L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes de début juin, 53,07% des inscrits sur les listes électorales de Landaul (Morbihan) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,02% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour. Au deuxième tour, 46,01% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Landaul ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 940 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,94% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,43% au premier tour, ce qui représentait 1 541 personnes.