19:50 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Landévant La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 15,92% à Landévant il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 25,58% des suffrages dans la commune.

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Landévant à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer pas loin des 30% à Landévant. Une estimation qui semble coller avec les points également grappillés par le parti dans la zone ces dernières années, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Landévant le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Landévant, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 31,65% des voix face à Valérie Hayer à 16,1% et Raphaël Glucksmann à 15,92%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Landévant ? L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Landévant lors du premier tour de la présidentielle avec 27,95%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,87%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,69% et 6,88% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,86% contre 57,14%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Landévant, obtenant 20% des voix sur place, contre 28,17% pour Jimmy Pahun (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 45,41% contre 54,59% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Landévant façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Landévant façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 8,75% et une densité de population de 161 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une automobile (80,94%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 533 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,75%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,22%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Landévant mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,15% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Landévant Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Landévant, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,86% dans la localité. La participation était de 78,61% au deuxième tour, soit 2 378 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,61% au premier tour. Au second tour, 48,6% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Landévant ? La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est de nature à pousser les citoyens de Landévant à ne pas rester chez eux.