Résultat des législatives à Lanester : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lanester, quel candidat vont élire les électeurs de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 19,26% à Lanester. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 8,4% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,44% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 39% sur place. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Lanester, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 37,23% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Lanester en 5 ans Que conclure des résultats des dernières élections ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 25% voire plus à Lanester ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,6% dans la moyenne nationale pour le RN à Lanester au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. 28,6% des suffrages sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Lanester, face à Raphaël Glucksmann à 19,26% et Valérie Hayer à 13,42%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 2457 habitants de Lanester passés par les isoloirs.

14:32 - 27,21% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Lanester C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 27,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,35% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle à Lanester. La double-finaliste au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,81% des voix. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 62,41% contre 37,59% pour Le Pen.

12:32 - À Lanester, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Lanester, grappillant 17,58% des voix sur place, contre 37,23% pour Damien Girard (Nupes). Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Damien Girard (Nupes) pour la première position localement.

11:02 - Lanester : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des législatives, Lanester fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 23 026 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 196 entreprises, Lanester permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 975 résidents étrangers, représentant 4,25% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,11%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 22 956 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, à Lanester, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Lanester À Lanester, l'un des critères clés de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 16 929 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,03% étaient allés voter. La participation était de 73,56% au premier tour, ce qui représentait 12 453 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,36% au premier tour et seulement 47,27% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des Français est notamment en mesure de ramener les citoyens de Lanester dans les bureaux de vote.