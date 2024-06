En direct

19:49 - Un résultat aux législatives entre 25% et 30% à Lapeyrouse-Fossat pour la nouvelle union de la gauche ? L'autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 18,44% à Lapeyrouse-Fossat pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Lapeyrouse-Fossat, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,7% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,53% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Lapeyrouse-Fossat Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Lapeyrouse-Fossat entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Lapeyrouse-Fossat dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lapeyrouse-Fossat, à 29,62%. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 18,44% et Valérie Hayer à 17,61%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Lapeyrouse-Fossat lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,78% contre 33,25% pour Emmanuel Macron. Lapeyrouse-Fossat n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,55% et 9,56% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 35,96% contre 64,04%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le RN n'a pas convaincu à Lapeyrouse-Fossat en 2022, lors des législatives, avec 15,16% au premier tour, contre 35,74% pour Jean-Luc Lagleize (LREM), Lapeyrouse-Fossat votant pour la 2ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (61,26% contre 38,74% pour le RN). Jean-Luc Lagleize remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Lapeyrouse-Fossat : tour d'horizon démographique Dans les rues de Lapeyrouse-Fossat, les élections sont en cours. Avec ses 26,37% de cadres pour 2 947 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 240 entreprises, Lapeyrouse-Fossat est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,5% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 29,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 045 € par an, la commune aspire à plus de prospérité. Finalement, à Lapeyrouse-Fossat, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Lapeyrouse-Fossat pour les législatives À Lapeyrouse-Fossat (31180), l'une des clés de ces législatives 2024 sera l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,31% au premier tour et seulement 44,0% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 17,92% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 15,79% au premier tour. L'inflation dans le pays combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient en effet avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Lapeyrouse-Fossat.