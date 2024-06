En direct

19:51 - Un vote de gauche entre 19% et 28% à Larmor-Plage pour ces législatives Une autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 19,03% à Larmor-Plage pour ces élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Larmor-Plage, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 19,63% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,2% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à Larmor-Plage, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national devrait s'afficher à 20% à Larmor-Plage lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - La particularité Larmor-Plage lors des européennes Cette hiérarchie a vécu. Même s'il y a des exceptions... Lors des européennes en effet, la liste RN avait enregistré 19,96% des voix à Larmor-Plage et n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui finissait en première position avec 24,66%.

14:32 - Larmor-Plage avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Larmor-Plage que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait accumulé 13,44% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 42,36%, suivi donc de Marine Le Pen avec 13,44% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,59%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,72% contre 74,28%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Larmor-Plage ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif donne des indicateurs précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Larmor-Plage, comptant 9,35%des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 31,76% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 30,80% contre 69,20% pour les vainqueurs. C'est en revanche Lysiane Métayer (Ensemble !) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Larmor-Plage : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Larmor-Plage se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27,31% de cadres supérieurs pour 8 318 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 668 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 20% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,56% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,01% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,52%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 3651,2 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, Larmor-Plage incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Larmor-Plage pour les législatives Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 64,87% des votants de Larmor-Plage (Morbihan). Le taux de participation était de 61,38% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,55% au premier tour et seulement 60,54% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,08% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,19% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 018 personnes.