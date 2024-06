Résultat des législatives à Lathuile : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Lathuile, à 29,31%, soit 158 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 20,04% et Raphaël Glucksmann à 12,62%.

14:32 - 33,47% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Lathuile

Lathuile avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,55%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 33,47% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,62% et 7,39% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 38,39% contre 61,61%.