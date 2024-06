Résultat des législatives à Latillé : l'élection 2024 en direct

De nombreuses choses ont évolué depuis ces élections. Dans le détail, 176 électeurs de Latillé ont en effet préféré la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 32,71% des votes face à Raphaël Glucksmann à 15,8% et Valérie Hayer à 14,5%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Latillé lors de la présidentielle 2022

Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,52% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Latillé. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,53%. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec seulement 4,71% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,29% contre 53,71%.