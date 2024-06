Résultat des législatives à Lattes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lattes, quelles sont les options de reports du score de gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 12,4% à Lattes pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 5,33% de Manon Aubry (LFI), les 4,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,36% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 22% sur place. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Lattes, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 15,92% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Lattes Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Lattes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 32% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Lattes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Lattes. Ladite liste cumulait 36,56% des suffrages, contre Valérie Hayer à 15,5% et Raphaël Glucksmann à 12,4%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Lattes ? L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Lattes avec 25,43% contre 28,79% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,88% et 12,57% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,59% contre 54,41%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Lors des dernières législatives à Lattes, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,9% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 29,69% pour Patricia Miralles (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 65,86%. Patricia Miralles remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Lattes : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale législative, Lattes se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 544 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 664 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 5 294 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,43%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 554 résidents étrangers, représentant 3,13% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,33%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 35 652 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Lattes incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les législatives commencent à Lattes : la participation en question À Lattes, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,99% au premier tour. Au second tour, 49,73% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 13 188 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 81,38% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,5% au deuxième tour, ce qui représentait 10 501 personnes.