Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,93% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Lemberg. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,1%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,66% des suffrages. Rebelotte au 2e tour devant Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 55,28% contre 44,72%.

11:02 - Élections législatives à Lemberg : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans les rues de Lemberg, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 418 habitants répartis dans 740 logements, ce village présente une densité de 133 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 783 foyers fiscaux. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,46% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 38,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1005,14 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Lemberg incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.