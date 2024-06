Résultat des législatives à Léojac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une percée du RN aussi à Léojac début juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Léojac, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 38,08% des voix contre Raphaël Glucksmann à 15,48% et Valérie Hayer à 8,98%.

14:32 - 27,65% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Léojac L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. La cité de Léojac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la figure de l'ancien Front national prenait les devants avec 27,65% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22% et 18% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 9,76% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,2% contre 51,8%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Léojac Aux législatives en 2022 à Léojac, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 23,12% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 31,17% pour Valérie Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 55,38%. Valérie Rabault s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Léojac façonne les résultats électoraux ? À Léojac, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,11% et une densité de population de 94 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,52%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 586 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,70%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,69%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Léojac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - La participation aux législatives à Léojac (82230) La participation sera sans aucun doute l'une des clés des élections législatives 2024 à Léojac (82230). Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,58% au premier tour. Au second tour, 48,22% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,62% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,35% au deuxième tour.