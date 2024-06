Résultat des législatives à Locmariaquer : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Locmariaquer ? C'est certainement l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,06% contre 35,24% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,44% et 8,57% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 32,97% contre 67,03%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Locmariaquer il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 11,49% au premier tour, contre 38,23% pour Jimmy Pahun (Ensemble !), Locmariaquer étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Morbihan. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Locmariaquer : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Locmariaquer, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 557 habitants répartis dans 2 106 logements, cette ville présente une densité de 142 habitants par km². L'existence de 147 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (35,75%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 51,57% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 26,47% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 960,96 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Locmariaquer manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Locmariaquer ? À Locmariaquer (56740), l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 621 personnes en âge de voter dans la localité, 20,48% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,8% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,43% au premier tour et seulement 43,77% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Locmariaquer ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des familles seraient de nature à ramener les habitants de Locmariaquer dans les bureaux de vote.