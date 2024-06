En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 34% et 41% à Locmiquélic pour le Nouveau Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. Raphaël Glucksmann avait obtenu 20,42% à Locmiquélic pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,28% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 10,06% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 41% sur place. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Locmiquélic, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 34,05% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le RN en embuscade à Locmiquélic pour les législatives Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes directions se dégagent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 22% à Locmiquélic. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages également arrachés par le parti dans la commune ces dernières années, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Locmiquélic début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. 24,81% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Locmiquélic, devant Raphaël Glucksmann à 20,42% et Valérie Hayer à 14,49%. Le RN est arrivé en tête avec 481 électeurs de Locmiquélic.

14:32 - 29,31% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Locmiquélic C'est certainement la présidentielle qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans la ville de Locmiquélic, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 19,45%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,31% et 24,57% des votes. Et La candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,71% contre 65,29%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Locmiquélic ? Les élections législatives 2022 à Locmiquélic ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 14,98% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 34,05% des voix. Au second tour, c'est encore Karol Kirchner qui glanera le plus de votes, avec 51,52% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Locmiquélic : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Locmiquélic détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,15%. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,88%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 708 €/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 906 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Locmiquélic mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,92% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Locmiquélic : la participation au cœur des préoccupations À Locmiquélic, quelle participation aux précédentes élections législatives ? À Locmiquélic, le taux d'abstention constituera l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 325 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,72% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 19,16% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,78% au premier tour et seulement 42,96% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Locmiquélic ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?