19:50 - Les bulletins de l'ancienne Nupes en question L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 18,1% à Locoal-Mendon pour ces élections continentales. Mais ce sont 33% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,82%), de l'EELV Marie Toussaint (8,36%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,36%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Locoal-Mendon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 25,31% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,98% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Locoal-Mendon lors des législatives ? Que retenir de cette avalanche de scores ? Quand on analyse la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait s'élever à près de 30% à Locoal-Mendon. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également conquis par le parti dans la zone sur la même période (21,29% pour Jordan Bardella en 2019 et 28,3% le 9 juin dernier) : une hausse de 7 points qui peut encore grimper.

15:31 - Locoal-Mendon dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Locoal-Mendon, avec 28,3%, soit 491 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,1% et Valérie Hayer à 16,37%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Locoal-Mendon au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Locoal-Mendon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,43%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 29,33% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,86% et 6,98% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 37,62% contre 62,38%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Locoal-Mendon en 2022, lors des élections du Parlement, avec 17,58% au premier tour, contre 29,04% pour Jimmy Pahun (Ensemble !), Locoal-Mendon faisant partie de la 2ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,67% contre 44,33% pour le RN). Jimmy Pahun remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Locoal-Mendon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Locoal-Mendon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 3 507 habitants répartis dans 1 822 logements, cette commune présente une densité de 84 hab par km². Ses 259 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 080 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,93% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,23%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 087 euros par an. Pour résumer, à Locoal-Mendon, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Locoal-Mendon : facteurs et implications À Locoal-Mendon, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants des législatives. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,36% au premier tour. Au second tour, 49,29% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 78,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,15% au deuxième tour, soit 2 400 personnes.