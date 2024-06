Résultat des législatives à Longpré-les-Corps-Saints : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le RN au-dessus des 50% à Longpré-les-Corps-Saints au début du mois Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Longpré-les-Corps-Saints. Le bulletin a attiré 52,37% des votes, soit 343 voix, face à Valérie Hayer à 12,37% et Manon Aubry à 6,56%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Longpré-les-Corps-Saints lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Longpré-les-Corps-Saints avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite l'emportait avec 42% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,81% et 12,67% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,59% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,81%, devant Emmanuel Macron à 38,19%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Longpré-les-Corps-Saints A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces élections législatives2024 sera très scruté. Le RN arrivait en pôle position à Longpré-les-Corps-Saints il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Nicolas Lottin en tête au premier tour, avec 41,11% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Somme. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,43%, devant le binôme Les Républicains à 46,57%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Longpré-les-Corps-Saints La composition démographique et la situation socio-économique de Longpré-les-Corps-Saints contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,24% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 43,09% de population active et une densité de population de 204 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 579 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,39%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,76%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Longpré-les-Corps-Saints mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,33% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Longpré-les-Corps-Saints : l'abstention en question Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation représentait 56,1% au sein de Longpré-les-Corps-Saints (Somme). La participation était de 56,5% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,01% au premier tour et seulement 47,93% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Longpré-les-Corps-Saints ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 79,02% au deuxième tour, soit 949 personnes.