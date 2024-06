Résultat des législatives à Lons-le-Saunier : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont plébisciter les supporters de l'ancienne Nupes à Lons-le-Saunier ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lons-le-Saunier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,98% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,19% à Lons-le-Saunier. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a largement avancé à Lons-le-Saunier Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 23% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,98% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Lons-le-Saunier le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble également indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Lons-le-Saunier. Le bulletin a enregistré 26,98% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 18,19% et Valérie Hayer à 15,22%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Lons-le-Saunier au premier tour de la dernière présidentielle Les habitants de Lons-le-Saunier avaient accordé à Marine Le Pen 18,16% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la patronne du Rassemblement national avec 27,52% et 27,5% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 36,61% contre 63,39%.

12:32 - Quel résultat à Lons-le-Saunier pour Ensemble aux législatives ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection législative 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Lons-le-Saunier il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,99% au premier tour, contre 36,15% pour Danielle Brulebois (La République en Marche), Lons-le-Saunier votant pour la 1ère circonscription du Jura. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Danielle Brulebois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Lons-le-Saunier Comment les électeurs de Lons-le-Saunier peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Avec 38,61% de population active et une densité de population de 2273 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 14,34% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 608 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 121 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,95% et d'une population étrangère de 7,62% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Lons-le-Saunier mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,8% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Lons-le-Saunier L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'étendue de la participation à Lons-le-Saunier. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,56% au premier tour. Au deuxième tour, 54,9% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,84% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 32,04% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?