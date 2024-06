Résultat des législatives à Loos : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Loos ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une partie. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,11% à Loos. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 40% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (21,88%), de l'EELV Marie Toussaint (5,62%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,66%). La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Loos, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 41,04% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Loos Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? La progression du RN est déjà solide à Loos entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,81%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,26%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Loos il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Loos, avec 30,26% des bulletins dans l'urne (1772 voix) devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 21,88%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,11%.

14:32 - Loos avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,12% contre 32% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 23,08% et 4,85% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 41,68% contre 58,32%.

12:32 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Loos ? Lors des dernières législatives à Loos, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 20,21% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 41,04% pour Adrien Quatennens (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (61,68%). Adrien Quatennens conservait donc son avance sur place.

11:02 - Loos : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique de Loos façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec 46% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,44%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2080,91 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,30% et d'une population étrangère de 7,05% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 10,38% à Loos, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Loos À Loos (59120), le taux de participation sera à n'en pas douter un critère fort de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,47% au premier tour. Au second tour, 61,66% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 32,52% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 34,52% au deuxième tour.