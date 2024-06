Résultat des législatives à Lorient : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Que vont décider les électeurs de Glucksmann à Lorient ?

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La réserve de voix apparaît comme conséquente à Lorient. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Lorient, le binôme Nupes avait en effet glané 35,39% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,25% à Lorient. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 40% sur place.