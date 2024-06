Résultat des législatives à Lorquin : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Marine le Pen à Lorquin au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. La présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du Rassemblement national finissait à 33,5% au premier round contre 24,27% pour Emmanuel Macron et 15,21% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 7,01% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au second round dans la ville avec 57,17%, devant Emmanuel Macron à 42,83%.

12:32 - À Lorquin, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Avec 13,5% à Lorquin, le Rassemblement national avait été devancé par les 54,27% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Moselle. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (78,96% contre 21,04% pour le RN). Fabien Di Filippo remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Lorquin : perspectives électorales La démographie et le profil socio-économique de Lorquin déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec 40,8% de population active et une densité de population de 132 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 10,27% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 371 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,38%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,88%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lorquin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,39% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Lorquin Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,99% des électeurs de Lorquin (Moselle), à comparer avec une abstention de 56,13% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,46% au premier tour et seulement 61,85% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lorquin pour les élections législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.