19:50 - Un bloc de gauche entre 25% et 49% à Louverné pour ces législatives La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Louverné, le binôme Nupes avait en effet réuni 49,23% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,27% à Louverné. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme de 25% sur place.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Louverné Alors que déduire de cette combinaison de données ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Louverné il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Louverné. Le bulletin séduisait 28,93% des voix, contre Valérie Hayer à 26,11% et Raphaël Glucksmann à 14,27%.

14:32 - 40,21% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Louverné Le choix du président de la République est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Louverné avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,61%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 40,21% des suffrages. Louverné n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 17,69% et 4,6% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 31,41% contre 68,59%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Louverné ? Regarder le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Louverné, obtenant 13,36% des votes sur place, contre 49,23% pour Guillaume Garot (Nupes). Au deuxième round, c'est encore Guillaume Garot qui va glaner le plus de votes, avec 61,01% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Louverné : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Louverné, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 4 355 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 217 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 303 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,37%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 32,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,43%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 302 euros par an. Louverné incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Louverné À Louverné (53950), l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,92% au premier tour. Au deuxième tour, 46,97% des citoyens se sont déplacés. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,82% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,96% au second tour, soit 2 730 personnes.