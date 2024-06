En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Louvres pour ces élections législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, avance dans le brouillard. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,81% à Louvres. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 39% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Louvres, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 32,62% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (35,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,24% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Louvres ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà forte à Louvres entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,42%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,62%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 27% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Louvres le 9 juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière semble donc aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux élections européennes à Louvres. L'extrême droite a enregistré 30,62% des suffrages, contre Manon Aubry à 26,75% et Valérie Hayer à 10,05%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Louvres en 2022 ? La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 35,83% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 23,21%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,29% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,42% devant Marine Le Pen (40,58%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Louvres Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas à Louvres en 2022, lors des législatives, avec 19,69% au premier tour, contre 32,62% pour Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Louvres étant partie intégrante de la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Arnaud Le Gall (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Louvres : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Louvres fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 083 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 731 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 22,03% des résidents sont des enfants, et 16,25% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Louvres incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 240 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 52,2% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 718,82 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Louvres, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Election à Louvres : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, 6 739 personnes habilitées à participer à une élection à Louvres avaient pris part au scrutin (soit 42,84%), contre une participation de 40,11% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 38,95% au premier tour. Au second tour, 37,76% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Louvres ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.