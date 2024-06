En direct

19:51 - Les bulletins de la coalition de gauche font envie L'autre source de doute de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Magnanville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,51% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 11,97% à Magnanville. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 24,07% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,25% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 40% cette fois.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Magnanville ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà forte à Magnanville entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,3%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 34% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Magnanville au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail, 717 votants de Magnanville se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 33% des voix contre Manon Aubry à 24,07% et Raphaël Glucksmann à 11,97%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Magnanville ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Chose rare : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La patronne du mouvement avait engrangé 23,22% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 30,74%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,34% et Marine Le Pen avec 23,22%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 39,36% contre 60,64%).

12:32 - Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Magnanville Aux législatives en 2022 à Magnanville, le RN arrivait à la deuxième place, 26,27% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,51% pour Benjamin Lucas (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (54,63%). Benjamin Lucas s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Magnanville : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Magnanville mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,93% et une densité de population de 1397 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,92%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 042 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,61% et d'une population immigrée de 12,20% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,1% à Magnanville, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les législatives débutent à Magnanville : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Magnanville (78200) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,96% au premier tour. Au second tour, 53,29% des votants ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 23,64% au premier tour.