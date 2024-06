En direct

19:51 - À Manduel, qui vont élire les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Manduel, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,57% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 8,74% à Manduel pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,2% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 19% cette fois.

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Manduel en 5 ans Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 42% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 48,97% pour le Rassemblement national à Manduel le 9 juin dernier Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Manduel, avec 48,97% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 10,01%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,74%.

14:32 - Manduel avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 33,9% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,64% et 18,28%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,77% contre 41,23%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à Manduel Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le RN arrivait en première position à Manduel lors des législatives 2022. C'est en effet Laurence Gardet qui se classait en tête au premier tour avec 34,75% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Gard. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Philippe Berta (LREM) chez les électeurs avec 55,43%.

11:02 - Comment la composition démographique de Manduel façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Manduel façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,11% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (87,59%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 417 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,13%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,94%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Manduel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,77% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Manduel : les législatives débutent À Manduel, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des foyers français serait par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Manduel. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,01% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 75,97% au premier tour, c'est-à-dire 4 098 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,64% au premier tour et seulement 40,58% au second tour. Quel député remplacera Philippe Berta dans la 6ème circonscription du Gard ?