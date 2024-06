Résultat des législatives à Marconne : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux de Marconne : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Marconne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Dans le bourg, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 37,66% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 402 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,00%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,06%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marconne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.