Résultat des législatives à Mareau-aux-Prés : l'élection 2024 en direct

15:36 - 32,67% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Mareau-aux-Prés

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mareau-aux-Prés lors du premier tour de la présidentielle avec 32,67%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,81%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,67% et 7,33% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,91% contre 60,09%.