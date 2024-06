Résultat des législatives à Maresquel-Ecquemicourt : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les données démographiques de Maresquel-Ecquemicourt révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Maresquel-Ecquemicourt montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 17,63% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec 39,58% de population active et une densité de population de 123 habitants par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (22,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 357 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,13%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,54%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Maresquel-Ecquemicourt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 41,28% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.