En direct

19:51 - Quels peuvent être les reports pour le vote de gauche à Marguerittes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,78% des bulletins dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,84% à Marguerittes. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Marguerittes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Marguerittes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 48,74% pour la liste RN à Marguerittes le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. 48,74% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Marguerittes, contre Valérie Hayer à 9,98% et Raphaël Glucksmann à 9,84%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 1817 électeurs de Marguerittes.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Marguerittes au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,07% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Marguerittes. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,51%. Marguerittes n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 10,98% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle conservait son avantage au 2e tour avec 59,52%.

12:32 - Quel résultat à Marguerittes pour le Rassemblement national ce dimanche ? Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Marguerittes. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Gard, c'est Laurence Gardet qui arrivait en tête au premier tour avec 30,19%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Philippe Berta (LREM) chez les électeurs avec 51,09%.

11:02 - Marguerittes : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Marguerittes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 467 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 763 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 289 résidents étrangers, représentant 3,37% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 37,86% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 784,54 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, à Marguerittes, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Marguerittes L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Marguerittes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,04% au premier tour et seulement 39,73% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Marguerittes cette année ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 218 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,18% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,91% au premier tour, soit 5 407 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations liées au conflit militaire entre la Palestine et Israël, sont notamment susceptibles d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Marguerittes.