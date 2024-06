Résultat des législatives à Marseille-en-Beauvaisis : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Marseille-en-Beauvaisis lors des élections du Parlement en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Oise, c'est David Magnier qui arrivait en tête au premier tour avec 38,29%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,61%, devant le binôme Les Républicains à 45,39%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marseille-en-Beauvaisis Devant le bureau de vote de Marseille-en-Beauvaisis, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 1 443 habitants répartis dans 651 logements, ce bourg présente une densité de 177 habitants/km². Avec 61 entreprises, Marseille-en-Beauvaisis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,5%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 27,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 303,32 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Marseille-en-Beauvaisis, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Marseille-en-Beauvaisis : étude du niveau d'abstention aux élections législatives À Marseille-en-Beauvaisis, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,47% au premier tour et seulement 37,68% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Marseille-en-Beauvaisis pour les législatives 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 901 personnes en âge de voter dans la ville, 70,71% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,59% au premier tour, c'est-à-dire 645 personnes.