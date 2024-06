Résultat des législatives à Mercy-le-Bas : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. La communauté électorale de Mercy-le-Bas avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La candidate du RN prenait les devants avec 43,71% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,4% et 14,15% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,23% des voix pour sa part. La patronne du RN elle finissait aussi première au second tour avec 69,77%.

11:02 - Mercy-le-Bas : élections législatives et dynamiques démographiques

À Mercy-le-Bas, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,32%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,62%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 332 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,31%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Mercy-le-Bas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,33% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.