En direct

19:49 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à Merlevenez ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait obtenu 14,03% à Merlevenez il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 3,9% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,25% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 24% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,48% des voix dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Merlevenez Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Merlevenez entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 32% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Merlevenez le 9 juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Merlevenez, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, avec 37,89% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,03% et Raphaël Glucksmann à 14,03%. Ce qui correspond à 524 votes dans la commune.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Merlevenez Le choix du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Merlevenez avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,58%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 27,73% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,31% et 5,91% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,89% contre 54,11%.

12:32 - Quel score pour la majorité au premier tour à Merlevenez ? Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe pour ces élections des députés 2024, localement, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Merlevenez, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,52% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 27,40% pour Jimmy Pahun (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,75%. Jimmy Pahun s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Merlevenez aux législatives Quelle influence la population de Merlevenez exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 180 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,73%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2160,35 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 286 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,31%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Merlevenez mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,18% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Election à Merlevenez : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 2 644 inscrits sur les listes électorales à Merlevenez, 53,86% étaient allés voter, contre une participation de 59,09% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,89% au premier tour. Au deuxième tour, 48,14% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Merlevenez cette année ? Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.