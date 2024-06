En direct

19:49 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Merlimont La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 8,71% à Merlimont. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (2,26%), l'écologiste Marie Toussaint (1,98%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,81%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 12% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Merlimont, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 13,42% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,87% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 0,9% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Merlimont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Merlimont entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 39,17% à Merlimont au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Merlimont, avec 39,17%, soit 693 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 19,28% et François-Xavier Bellamy à 9,38%.

14:32 - 37,35% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Merlimont L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Merlimont lors du premier tour de la présidentielle avec 37,35%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,69%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 9,91% et 7,2% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 42,8% contre 57,2%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Merlimont ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Merlimont il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,87% au premier tour, contre 33,94% pour Mary Bonvoisin (Les Républicains), Merlimont étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Philippe Fait (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Merlimont : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Merlimont comme dans toute la France. Avec ses 3 367 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 287 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (27,59%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,25% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 352 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. À Merlimont, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Merlimont ? L'analyse des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, sur les 3 195 personnes en âge de voter à Merlimont, 42,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 42,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,29% au premier tour et seulement 49,87% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Merlimont ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 122 personnes en âge de voter dans la commune, 23,13% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,04% au second tour.