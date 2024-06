Résultat des législatives à Messas : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini première avec 32,98% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Messas. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,15%. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec 6,6% des suffrages. Avec 44,13%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 55,87%.

Lors des dernières législatives à Messas, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 28,5% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 32,82% pour Stéphanie Rist (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (54,61%). Stéphanie Rist s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Messas : une analyse socio-démographique

Devant le bureau de vote de Messas, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 013 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 37 entreprises, Messas se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 53,66% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 51,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 511,66 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En somme, à Messas, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.