Résultat des législatives à Meyzieu : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Un électorat de gauche évalué entre 26% et 34% à Meyzieu pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,86% à Meyzieu. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 34% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Meyzieu, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,96% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ?

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Meyzieu à 20 jours des législatives Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais des tendances se distinguent… Le Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Meyzieu lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Meyzieu dans la moyenne française concernant Jordan Bardella aux européennes Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail, 3478 votants de Meyzieu ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 29,48% des votes devant Manon Aubry à 18,72% et Valérie Hayer à 13,07%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Meyzieu au premier tour de l'élection présidentielle Meyzieu avait voté pour Marine Le Pen à 20,95% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec respectivement 27,19% et 27,13% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 63,5% contre 36,5% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives 2024 à Meyzieu ? Analyser le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 19,48% à Meyzieu, le RN était devancé par les 28,79% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Les défis socio-économiques de Meyzieu et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Meyzieu est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 35 882 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 635 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 025 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (84,73%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 2 960 résidents étrangers, représentant 8,42% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 36,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 437,14 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Meyzieu, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives démarrent à Meyzieu : quel sera le taux de participation ? L'un des critères décisifs de ces législatives sera indéniablement le taux de participation à Meyzieu. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,52% au premier tour et seulement 58% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 31,32% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 26,48% au premier tour. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national seraient par exemple capables d'impacter les décisions que prendront les habitants de Meyzieu.