Résultat des législatives à Mirabel : l'élection 2024 en direct

17:24 - Une victoire du RN à Mirabel début juin

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 à Mirabel. Le mouvement a attiré 41,34% des suffrages, soit 203 voix, devant Raphaël Glucksmann à 12,22% et Jean Lassalle à 11,61%.