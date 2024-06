Résultat des législatives à Molières : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 41,99% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Molières, face à Raphaël Glucksmann à 10,74% et Valérie Hayer à 9,96%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi 215 habitants de Molières passés par les isoloirs.

La cité de Molières avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022 puisque la leader du parti frontiste finissait avec 30,91% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,02% et 14,97% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 7,97% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au 2e tour avec 59,41%.

12:32 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Molières ?

Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Molières, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 25,36% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 36,59% pour Valérie Rabault (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,42%. Valérie Rabault s'imposait donc définitivement sur place.