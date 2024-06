Résultat des législatives à Mons-en-Barœul : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann à Mons-en-Barœul ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 13,85% à Mons-en-Barœul pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 26,88% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 47% sur place. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mons-en-Barœul, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 37,89% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité par les sondeurs ?

18:42 - Le RN n'a pas gagné de terrain à Mons-en-Barœul Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Dans les éléments un peu saillants, on remarque que Mons-en-Barœul compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,96% lors du vote européen du 9 juin contre 20,43% il y a cinq ans. Une situation qui diffère de ce que l'on a pu voir sur la France entière, avec environ 8 points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Mons-en-Barœul fait exception lors des élections européennes Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est incontournable. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le Rassemblement national n'a pas rassemblé les électeurs il y a quelques semaine en effet, à Mons-en-Barœul, la liste Bardella terminant deuxième avec 20,96% aux européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui contrecarait le parti frontiste avec 26,88%.

14:32 - À Mons-en-Barœul, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,62% et Emmanuel Macron avec 24,71% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle à Mons-en-Barœul. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 17,17%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 68,45% contre 31,55% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Mons-en-Barœul ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour cette élection du Parlement. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Mons-en-Barœul en 2022, lors des élections législatives, avec 12,98% au premier tour, contre 37,89% pour Ugo Bernalicis (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Mons-en-Barœul étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Nord. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Ugo Bernalicis (Nupes) pour la première position localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mons-en-Barœul La composition démographique et la situation socio-économique de Mons-en-Barœul contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 43% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,66%. En outre, le taux de ménages propriétaires (46,9%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 802 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 5 735 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,57% et d'une population immigrée de 15,03% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 9,1% à Mons-en-Barœul, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives précédentes à Mons-en-Barœul Le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur déterminant de ces législatives à Mons-en-Barœul. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,79% au premier tour et seulement 43,68% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,7% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 70,81% au premier tour, soit 9 005 personnes. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?