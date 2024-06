En direct

19:47 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Mons ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 19,07% à Mons. Mais ce sont 30% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (3,81%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,84%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,13%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Mons, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 20,75% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Mons ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant sommairement la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à environ 20% à Mons. Une estimation qui concorde avec les suffrages également arrachés par le mouvement dans la localité ces dernières années, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Mons le 9 juin dernier ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Mons. Le bulletin a attiré 21,86% des voix, soit 212 voix, devant Raphaël Glucksmann à 19,07% et Valérie Hayer à 17,84%.

14:32 - 35,12% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Mons C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Mons avec 14,65% contre 35,12% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,42% et 10,31% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 30,03% contre 69,97%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection législative 2024 localement. Les législatives 2022 à Mons ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 12,03% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, alors que les candidats LREM cumuleront 34,66% des voix. Sur la commune de Mons, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Les enjeux locaux de Mons : tour d'horizon démographique Dans la commune de Mons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,48%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 40,66%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (6,22%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,84%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,64% à Mons, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Mons ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des dernières élections européennes, sur les 1 512 inscrits sur les listes électorales à Mons, 34,66% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 35,38% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,17% au premier tour et seulement 40,84% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 12,66% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 14,4% au deuxième tour.