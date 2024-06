Résultat des législatives à Mont-Saint-Éloi : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Mont-Saint-Éloi : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Mont-Saint-Éloi, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 64 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,24%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 493 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mont-Saint-Éloi mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,54% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.