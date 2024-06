19:41 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Montaren-et-Saint-Médiers ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 19% à Montaren-et-Saint-Médiers. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 6,44% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,25% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 31% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Montaren-et-Saint-Médiers, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,96% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,69% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 2,26% pour Anne Hidalgo).